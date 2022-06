Reus Option für England-Spiel: Flick ist "nicht bange"

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann im zweiten Nations-League-Spiel gegen England am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in München wohl mit Marco Reus planen. Der Kapitän von Vizemeister Borussia Dortmund traf nach seinem Infekt am Samstag im DFB-Quartier bei Partner adidas in Herzogenaurach ein.