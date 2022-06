Tribünengast Adeyemi „will zeigen, was ich kann“

Jung-Nationalspieler Karim Adeyemi scharrt nach zwei Nations-League-Partien auf der Tribüne mit den Hufen. „Meine Motivation ist sehr hoch, in den nächsten Spielen und natürlich auch bei der WM dabei zu sein. Wir sind generell eine sehr ehrgeizige Mannschaft, jeder will im Kader stehen. Auch ich will zeigen, was ich kann“, sagte der künftige Dortmunder bei Sport1.