"Er macht alles": City-Star Gündogan von Erling Haaland überrascht

Der Norweger habe „eine unglaubliche Qualität. Die Wucht da vorn, diese Dynamik - das ist einzigartig“, sagte der Kapitän des englischen Meisters Manchester City der Welt am Sonntag. Er habe Haaland bereits in Dortmund verfolgt, „deshalb wusste ich, was wir sportlich mit ihm bekommen“. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)