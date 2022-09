„Mahner“ Flick blickt optimistisch Richtung WM

Nach der Nominierung des 26-Kaders wird Flick seine Mannschaft am 13. November in Frankfurt/Main versammeln, tags darauf geht es in ein Kurz-Trainingslager im Oman. Dort findet am 16. November auch die WM-Generalprobe statt. „Ich glaube, dass wir, wenn wir uns treffen, alle heiß darauf sind, eine wirklich gute WM zu spielen“, sagte Flick mit Blick auf das Turnier in der Wüste (20. November bis 18. Dezember).