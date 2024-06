"Sicherheit gefährdet": Brüssel will kein Israel-Gastspiel

Die Stadt Brüssel möchte nicht Ausrichter der Partie zwischen Belgien und Israel in der Fußball-Nations-League sein. Das für den 6. September angesetzte Spiel in der belgischen Hauptstadt stattfinden zu lassen, während der Krieg in Gaza weiter geführt wird, würde "zweifellos zu großen Demonstrationen und Gegen-Demonstrationen führen", teilten Behörden der Stadt am Mittwoch mit.