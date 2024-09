"Das war unangemessen": Bayern-Legende kritisiert Mbappé

Bayern-Legende Bixente Lizarazu hat in seiner Kolumne für die Zeitung L‘Équipe harsche Kritik an Kylian Mbappé geübt. Der ehemalige französische Nationalspieler kritisierte den Kapitän der französischen Nationalmannschaft für dessen unglücklichen Äußerungen auf der Pressekonferenz vor dem Nations-League-Spiel gegen Italien am Freitag.