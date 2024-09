Fast zehn Millionen sehen DFB-Klassiker in Amsterdam

Der Aufschwung bei der Fußball-Nationalmannschaft hält nach der Heim-EM auch in den deutschen Wohnzimmern an: Mit bis zu 9,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern näherte sich die Einschaltquote beim Nations-League-Duell in den Niederlanden (2:2) in der Spitze der 10-Millionen-Marke. Dies teilte der übertragende Sender RTL am Mittwoch mit.