Nagelsmann bester Laune: "Chemie ist außergewöhnlich"

Julian Nagelsmann verließ die Düsseldorfer Arena zu nächtlicher Stunde bestens gelaunt. Nach dem furiosen 5:0-Auftakt in der Nations League gegen Ungarn lobte der Bundestrainer seine Mannschaft in den höchsten Tönen. "Die Chemie in der Gruppe ist außergewöhnlich und der Nährboden für das, was wir erträumen zu erreichen", sagte Nagelsmann.