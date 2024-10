Deschamps lässt Mbappé zuhause - und nominiert Ex-Bundesliga-Star

SID 03.10.2024 • 14:41 Uhr Madrids Superstar hatte zuletzt ein Spiel verpasst, war in der Champions League aber zurückgekehrt. Didier Deschamps geht dennoch auf Nummer sicher.

Kapitän Kylian Mbappé wird dem Fußball-Vizeweltmeister Frankreich in den anstehenden Auswärtsspielen in der Nations League gegen Israel (10. Oktober) und Belgien (14. Oktober) fehlen. Nationaltrainer Didier Deschamps nominierte den 25 Jahre alten Superstar von Real Madrid am Donnerstag nicht, um „kein Risiko einzugehen“, begründete der Coach.

Mbappé hatte in LaLiga zuletzt aufgrund einer Oberschenkelverletzung für ein Spiel aussetzen müssen, war am Mittwoch bei der 0:1-Niederlage in der Champions League beim OSC Lille aber als Einwechselspieler aufs Feld zurückgekehrt. Deschamps berief anstelle des Stürmers, 48 Tore in 86 Länderspielen, den früheren Leipziger Christopher Nkunku in das 23-köpfige Aufgebot.

Bayern-Stars gehören zum Kader

Der heutige Chelsea-Profi bestritt sein bislang letztes Länderspiel im Juni 2023. Auch die Bayern-Profis Michael Olise und Dayot Upamecano zählen zum Kader.