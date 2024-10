Nagelsmann überraschte Leweling: "Außergewöhnlich gut"

Julian Nagelsmann hat Deutschlands Matchwinner Jamie Leweling möglichst lange nichts von dessen Debüt in der deutschen Nationalmannschaft erzählt, um auf den Überraschungseffekt zu setzen. „Wir haben kurz überlegt heute Früh, ob wir es ihm sagen oder ihn überraschen, wenn wir die Besprechung haben. Wir haben ihn dann einfach überrascht“, berichtete der Bundestrainer nach dem 1:0 (0:0) gegen die Niederlande am ZDF-Mikrofon schmunzelnd von der Standardsitzung am Montagvormittag. Kurz darauf ergänzte er: „Wären alle gesund gewesen, wäre er nicht dabei gewesen, so ehrlich muss man sein.“