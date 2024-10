"Stehen schon seit fünf Jahren hier": Müller foppt TV-Experten

„Wenn ich dann auch an die anderen denke, an Ilkay (Gündogan, d. Red.), Manu (Neuer, d. Red.), an Toni (Kroos, d. Red.), an all die anderen wie Mats Hummels, Philipp Lahm oder Bastian Schweinsteiger. Das sind natürlich alles Welt-Karrieren. Da will man sich natürlich nicht selbst allzu hoch hängen - da waren andere auch nicht ganz schlecht, ohne die man es selbst auch gar nicht so ins Rampenlicht geschafft hätte“, erklärte der Bayern-Star.