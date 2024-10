Tedesco und Belgien trotzen Italien einen Punkt ab

Belgiens Nationaltrainer Domenico Tedesco hat in der Nations League in seiner Heimat Italien trotz frühem 0:2-Rückstand einen Punkt geholt. Die „Roten Teufel“ agierten nach einer Roten Karte gegen Italiens Lorenzo Pellegrini (38.) lange in Überzahl und erspielten sich noch ein 2:2 (1:2). Belgien steht nach drei Spielen bei vier Punkten, Italien führt die Gruppe A2 mit sieben Punkten an.