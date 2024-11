DFB bemüht sich weiter um Final-Four-Turnier

Das Final Four der Nationenliga findet im Juni 2025 statt. Für das Viertelfinale im März hat sich die DFB-Auswahl bereits qualifiziert. Der Gegner wird am 22. November ausgelost.

Der DFB hat bereits zwei Spielorte für die Finalrunde ins Auge gefasst. "Ich darf sie noch nicht verraten", sagte Nagelsmann, der seine Spieler derzeit auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main auf den Jahresabschluss gegen Bosnien und Herzegowina am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg sowie drei Tage später in Budapest gegen Ungarn vorbereitet.