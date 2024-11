DFB-Torhüterfrage: Jobsharing geht wohl weiter

Bundestrainer Julian Nagelsmann will das Jobsharing im deutschen Tor wohl auch in der laufenden Länderspielpause fortsetzen. Das berichtet die Bild -Zeitung. Demnach soll Oliver Baumann am Samstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) gegen Bosnien und Herzegowina das deutsche Tor hüten, drei Tage später in Budapest gegen Ungarn rückt dann Konkurrent Alexander Nübel wieder zwischen die Pfosten.

Nagelsmann hatte sich in der Torwartfrage zuletzt nicht in die Karten schauen lassen. "Das ist immer so ein Running Gag zu sagen: Wenn ein Spieler Geburtstag hat, spielt er von Beginn an", sagte der Bundestrainer vor dem Doppelpack in der Nations League zum Jahresabschluss und ergänzte: "Jetzt spielen wir in Freiburg und Oli (Baumann, d.Red.) kommt aus der Nähe von Freiburg... Aber am Ende entscheidet das in diesem Fall Krone, der Torwarttrainer."