Fragen und Antworten zur Nations-League-Auslosung

SID 19.11.2024 • 10:39 Uhr Am Freitag wird in Nyon der Viertelfinalgegner der DFB-Elf bestimmt, doch die Bedeutung der Ziehung geht weit darüber hinaus.

Kroatien, Italien oder Dänemark sind die möglichen deutschen Gegner im Viertelfinale der Nations League. Was es darüber hinaus bei der Auslosung zu beachten gilt - der SID beantwortet die wichtigsten Fragen:

Was steht an?

Am Freitag (12.00 Uhr) werden am UEFA-Sitz im Schweizer Nyon die Relegationsspiele zwischen den Ligen A, B, C und D sowie die Viertelfinals zwischen den jeweils zwei Erstplatzierten der vier Vierergruppen der Liga A ausgelost.

Auf wen kann die DFB-Elf treffen?

Als Sieger der Gruppe 3 kommt die Auswahl von Julian Nagelsmann in Lostopf 1, ihr wird ein Gruppenzweiter aus Topf 2 zugeordnet. Als Gegner in Frage kommen Kroatien, Italien und Dänemark, die Niederlande scheiden nach den Duellen in der Vorrunde (2:2, 1:0) als möglicher Kontrahent aus. Weitere Gruppensieger sind Portugal, Frankreich und Spanien, denen Deutschland zunächst aus dem Weg geht. Anschließend werden die möglichen Partien im Halbfinale ausgelost.

Wann wird gespielt?

Die erstmals ausgetragene Runde der letzten Acht findet am 20. und 23. März statt, im Format Hin- und Rückspiel. Die Gruppensieger müssen zunächst auswärts antreten und haben im entscheidenden Duell Heimrecht. Die beiden Halbfinals steigen am 4. und 5. Juni, das Endspiel und das Spiel um Platz drei am 8. Juni. Bisherige Sieger sind Portugal (2019), Frankreich (2021) und Spanien (2023).

Wo findet das Finalturnier statt?

Offen. Wer den Zuschlag bekommen wird, legt das UEFA-Exekutivkomitee fest. Das Gremium bestimmt ein Viertelfinale, dessen Sieger das Turnier veranstaltet. Deutschland, das noch nie unter den besten Vier war, kommt demnach als Gastgeber in Frage und hat auch Interesse bekundet. "Wir bemühen uns darum, aber es liegt nicht allein in unseren Händen", sagte Bundestrainer Nagelsmann. Medienberichten zufolge könnten München, wo am 31. Mai schon das Champions-League-Endspiel stattfindet, und Stuttgart die Spielorte sein. "Ich weiß es, aber ich darf es nicht verraten", meinte Nagelsmann schmunzelnd.

Was hat die Nations League mit der WM-Qualifikation zu tun?

Bei der Ziehung am 13. Dezember am FIFA-Sitz in Zürich ist das DFB-Team als Gruppensieger der Nationenliga in Topf 1 gesetzt. Sollte sie in der Nations League das Halbfinale erreichen, wird sie im Nachgang in eine der Vierergruppen für die Quali zur WM 2026 eingesetzt. Dies ermöglicht aufgrund der geringeren Anzahl der Ausscheidungsspiele die Teilnahme am Finalturnier der Nations League. Dann würde der Weg zur Weltmeisterschaft für Deutschland erst im September beginnen. Bei der Auslosung in Zürich werden deshalb einige Platzhalter gezogen.

