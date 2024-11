Frankreichs Europaminister heißt Israel-Fans willkommen

Frankreichs Europaminister Benjamin Haddad hat israelische Fans trotz der jüngsten Warnungen zum Auswärtsspiel ihrer Mannschaft in der Nations League eingeladen. "Israelische Fußballspieler und Fans sind in Paris willkommen", wie es auch bei den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen Sommer für israelische Sportler und Fans der Fall gewesen sei, sagte Haddad in einem Interview mit dem französischen Sender CNews.