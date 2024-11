"Man spielt Fußball mit den Füßen": Zaragoza kontert Tuchel

Erst schoss Bryan Zaragoza Spanien im Nations-League-Duell mit der Schweiz in der Nachspielzeit per Elfmeter zum Sieg - dann richtete der Leihspieler von Bayern München eine unmissverständliche Botschaft an seinen Ex-Trainer Thomas Tuchel. „Man spielt Fußball mit den Füßen, nicht mit Worten“, sagte der 23-Jährige, der bis zum Ende der Saison an den spanischen Erstligisten CA Osasuna ausgeliehen ist, laut spanischen Medienberichten nach dem 3:2-Sieg.