Auftakt mit "Höhen und Tiefen": DFB-Frauen wollen lernen

„Wir müssen einfach lernen, unser Momentum zu nutzen“, sagte Gwinn nach dem 2:2 (1:1) im Prestigeduell in den Niederlanden . Beim Remis im ersten Nations-League-Spiel habe es die deutsche Auswahl verpasst, „den Sack zuzumachen. Wir hatten ganz viele Momente drin, in denen wir das Spiel für uns hätten entscheiden können“. Aber: Auch defensiv müsse sich das in der Abwehr zuletzt von Verletzungen gebeutelte DFB-Team „stabilisieren“, forderte Gwinn.

Deutschland mir Remis gegen die Niederlande

Das passive Verhalten vor dem 2:2 dürfe "nicht passieren", kritisierte Wück am ARD-Mikrofon: "Da sind die Mädels viel zu lasch an der Frau. Das sind Lehrmomente." Vor allem im Hinblick auf die EURO im Sommer. Er hoffe, sagte der Bundestrainer, dass dies im zweiten Nations-League-Spiel am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Nürnberg gegen Österreich "nicht mehr passiert".