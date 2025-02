Rummenigge schimpft: München-Absage wäre „peinlich“

Rummenigge schimpft: „Auf dem Silbertablett“

„Wie oft bekommt ein Land, eine Stadt ein Final Four auf dem Silbertablett präsentiert? München hätte weltweite Aufmerksamkeit“, sagte Rummenigge.

München-Bürgermeister wettert gegen Nations League

Laut Abendzeitung würde das Event die Stadt rund zwölf Millionen Euro kosten, Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hatte das klare Nein zum „Nations-League-Dingsda“ vergangene Woche zudem mit dem zu hohen organisatorischen Aufwand eine Woche nach dem Champions-League-Finale (31. Mai) in der bayrischen Landeshauptstadt begründet.

„Wir haben nix dagegen, wenn ihr hier spielt“, hatte Reiter betont, „allerdings werden wir keinen Euro dafür ausgeben und wir werden auch logistisch nicht in der Lage sein, ein Fan-Fest und was alles damit zusammenhängt, zu organisieren.“

So seien der Olympia-Park und der Königsplatz bereits verplant. Über eine endgültige Absage will der Stadtrat in Kürze entscheiden.