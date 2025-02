Noch nie verloren. DFB-Team vor Prestigeduell unter Druck

Für die deutschen Fußballerinnen steht das Prestigeduell gegen Österreich an. Den Gegner bezeichnet der Bundestrainer als „Wundertüte“.

Auf dem Weg zu seinem ersten Heimerfolg erwartet Bundestrainer Christian Wück eine „Wundertüte“ als Gegner. „Wir kennen die meisten Spielerinnen“, sagte der Coach der deutschen Fußballerinnen zwar vor dem Nations-League-Duell mit Österreich am Dienstag (ab 18.15 Uhr im LIVETICKER) in Nürnberg. Aber „wir wissen nicht wirklich, was im Kopf des neuen Trainers vorgeht“.