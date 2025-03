EM-Finalschiri pfeift! Gutes Omen für DFB-Team

SPORT1 18.03.2025 • 10:39 Uhr Der Gerichtsvollzieher ist schon zum dritten Mal bei einer Partie der DFB-Auswahl im Einsatz, 2024 schrieb er Geschichte.

Der französische Schiedsrichter François Letexier leitet das Viertelfinal-Hinspiel in der Nations League zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Italien am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Mailand. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Dienstag bekannt.

Der 35-Jährige ist seit 2017 FIFA-Schiedsrichter und pfiff 2024 in Berlin als bislang jüngster Final-Referee das EM-Endspiel zwischen Spanien und England (2:1). Schon bei der EM 2021 war er als Videoassistent dabei, drei Jahre später leitete er in Deutschland insgesamt vier Partien der EURO. Auch beim Olympischen Fußballturnier in Paris kam er zweimal zum Einsatz.

Gute Bilanz für DFB-Team

Die DFB-Auswahl hat mit dem Gerichtsvollzieher gute Erfahrungen gemacht: Unter seiner Leitung setzte sie sich im vergangenen Oktober in der Nations League mit 2:1 in Bosnien und Herzegowina durch, im November 2021 gewann sie im Rahmen der WM-Qualifikation 4:1 in Armenien. Italien pfiff Letexier bisher nur einmal: Im September 2023 kamen die Azzurri in der EM-Qualifikation in Nordmazedonien nicht über ein 1:1 hinaus.

Bayern mit schlechter Statistik unter Letexier

Weniger gute Erfahrungen machten zuletzt die Spieler des FC Bayern mit Letexier.

Der Franzose pfiff im Januar Bayerns 0:3-Pleite bei Feyenoord Rotterdam und leitete im Februar 2024 das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Lazio Rom und den Münchnern, welches die Italiener 1:0 gewannen.

