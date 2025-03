„Hat mich geärgert”: Völler kritisiert DFL

Nach Bundestrainer Julian Nagelsmann hat auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler die Deutsche Fußball Liga (DFL) für die Ansetzung des Bundesliga-Spitzenspiels zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen am Sonntagabend (19.30 Uhr) kritisiert. „Mir gefällt das natürlich auch nicht, das kommt hoffentlich nicht mehr vor“, sagte Völler bei Welt-TV.

„Ich hatte Kontakt mit der DFL und den Spielplan-Machern und habe mich einen Tick geärgert“, ergänzte Völler (64), „das ist schade, das hätte man anders lösen können. Aber ich habe das Gefühl, dass es in Zukunft nicht mehr passiert.“

Keine Pause vor DFB-Spiel am Montag

Hintergrund des Ärgers der DFB-Verantwortlichen ist das Treffen der Nationalmannschaft am Montag in Dortmund für den Nations-League-Kracher gegen Italien.

Nagelsmann hat fünf Stuttgarter und zwei Leverkusener für das Viertelfinal-Hinspiel am Donnerstag (20.45 Uhr) in Mailand und die Entscheidung drei Tage später (20.45 Uhr) in Dortmund nominiert.