Dreierpack von City-Juwel Borges - bald einer für Guardiola?

Mit zehn Jahren wechselte Borges von der Jugend Sporting Lissabons in die Jugendabteilung der Sky Blues. 2020 kam er in die U18 und zeigte seitdem außergewöhnliche Leistungen. In 53 Spielen erzielte er als Außenbahnspieler 32 Tore und bereitete weitere 27 Tore auf.