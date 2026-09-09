VfB-Nachwuchs feiert Gala

Der VfB Stuttgart startet mit einem Sieg in die neue Saison der Youth League. Stuttgarts U19 gewinnt mit 5:0 gegen Viking Stavanger und klettern damit an die Tabellenspitze.

Der VfB Stuttgart ist mit einer Gala in die neue Saison der Youth League gestartet. Die U19 von Trainer Tobias Rathgeb setzte sich mit 5:0 gegen Viking Stavanger durch.

Die Stuttgarter erwischten einen guten Start in ihr erstes Saison-Spiel auf europäischer Bühne. Im Laufe der Partie fanden die Norweger, die regulär in der vierten norwegischen Liga spielen, zunehmend besser ins Spiel.

Enis Redzepi glänzt mit einem Dreierpack zum Saison-Auftakt Enis Redzepi glänzt mit einem Dreierpack zum Saison-Auftakt © IMAGO/Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter gingen in der 37. Spielminute durch einen verwandelten Elfmeter von Enis Redzepi in Führung. Die Gäste blieben allerdings dran, sodass der Ausgleich bis zur Pause durchaus in der Luft lag.

In der zweiten Hälfte überzeugten die Schwaben dann durch ihre Siegermentalität. In der 57. Minute erzielte Brayann Kenmoe aus kurzer Distanz das 2:0. Wenig später erhöhte Redzepi, erneut per Elfmeter, auf 3:0. Beide Strafstöße hatte zuvor Neno Zezelj für seine Mannschaft herausgeholt.

Talent macht mit Dreierpack auf sich aufmerksam

In der Nachspielzeit sorgte Zezelj selbst für die Entscheidung und traf zum 4:0. Kurz vor dem Abpfiff machte Redzepi seinen Dreierpack perfekt und erzielte den 5:0-Siegtreffer.

Mit dieser starken Vorstellung übernimmt die Mannschaft von Tobias Rathgeb die Tabellenspitze. Weiter geht es für die Stuttgarter am 14. Oktober gegen Slovan Bratislava.