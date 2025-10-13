Nagelsmann vertraut „Sinsheimern“

SID 13.10.2025 • 19:24 Uhr Im wegweisenden WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland setzt Julian Nagelsmann erneut auf seine „Sinsheimer“. Der Bundestrainer vertraut genau derselben Startelf wie am vergangenen Freitag.

{ "placeholderType": "MREC" }

Damit ist klar: Kapitän Joshua Kimmich behält seine Position rechts hinten. Vor Torwart Oliver Baumann stehen außerdem wie vor drei Tagen auch Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und David Raum in der Viererkette.

Woltemade hofft auf erlösenden Premieren-Treffer

Die Bayern-Profis Leon Goretzka und Aleksandar Pavlovic besetzen die Schaltzentrale im Mittelfeld. Karim Adeyemi, Nagelsmanns „Vorbildspieler“ Serge Gnabry und der gegen Luxemburg glücklose Florian Wirtz bilden die Offensivreihe hinter Angreifer Nick Woltemade, der in seinem sechsten Länderspiel auf seinen erlösenden Premieren-Treffer hofft.