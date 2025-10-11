Spanier Gil Manzano leitet DFB-Spiel

Der spanische Schiedsrichter Jesús Gil Manzano leitet das Duell der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation mit Nordirland am Montag (20.45 Uhr/RTL) in Belfast. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) bekannt.
Spanier leitet DFB-Spiel
Mit Jesús Gil Manzano hat die deutsche Auswahl gute Erfahrungen gemacht, obwohl er bei der EM 2024 patzte.
Jesús Gil Manzano und Real Madrids Kapitän Dani Carvajal
© AFP/SID/ANDER GILLENEA
Der 41-Jährige ist seit 2014 FIFA-Schiedsrichter und gehört zu den erfahreneren Vertretern seiner Zunft. Bereits im März 2016 gab er sein Debüt bei einem Länderspiel.
2021 pfiff Gil Manzano bei der Copa América in Brasilien, 2024 kam er bei der EM in Deutschland zum Einsatz - dort allerdings nur einmal: Weil er beim 1:0 Frankreichs gegen Österreich in der Vorrunde vor dem Siegtreffer einen klaren Eckball für den Gegner übersehen hatte, wurde er von der UEFA aus dem Turnier genommen.
Die DFB-Auswahl hat dagegen gute Erinnerungen an ihn. Er leitete das 2:0 in Frankreich beim Neustart unter Julian Nagelsmann im März 2024 ebenso wie das 3:2 in der EM-Qualifikation fünf Jahre zuvor in den Niederlanden.