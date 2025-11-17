Für Slowakei-Showdown: Kapitän Kimmich ist zurück im Kader

SID 17.11.2025 • 10:50 Uhr Auch Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi sind wieder dabei.

Kapitän Joshua Kimmich kehrt für das entscheidende WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei in den Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurück.

Der Münchner steht nach seiner Kapselverletzung im Sprunggelenk für die Begegnung am Montagabend (20.45 Uhr) in Leipzig mit der Rückennummer 6 im Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Das gab der DFB bekannt.

Kimmich hatte die Verletzung in der vergangenen Woche beim Training in Wolfsburg erlitten und das Qualispiel in Luxemburg (2:0) verpasst. Nagelsmann hatte sich schon vor dem Abschlusstraining am Sonntag optimistisch gezeigt. „Wer Joshua kennt, weiß, dass er ungern Nein zu diesem Spiel sagt. Daher gehe ich davon aus, dass er spielen kann“, sagte der Bundestrainer. Ob Kimmich auch in der Startelf steht, ist aber noch offen.

Außer Kimmich kehren auch Nico Schlotterbeck nach seiner Fußverletzung und Karim Adeyemi nach seiner Gelbsperre ins Aufgebot des viermaligen Weltmeisters zurück. Said El Mala war bereits am Samstag zur U21-Auswahl gereist. Noah Atubolu steht wie schon in Luxemburg als vierter Torhüter nicht im Kader.