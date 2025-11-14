Nagelsmann setzt auf Sané und Anton

SID 14.11.2025 • 20:41 Uhr Der Bundestrainer gewährt seinem Sorgenkind Sané im WM-Qualispiel in Luxemburg eine weitere Bewährungschance.

Julian Nagelsmann gewährt im wegweisenden WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Luxemburg (20.45 Uhr/RTL) seinem "ewigen" Sorgenkind Leroy Sané eine weitere Bewährungschance. Der Türkei-Legionär steht im ausverkauften Stade de Luxembourg ebenso in der Startelf wie der Dortmunder Waldemar Anton als Vertreter des angeschlagenen Nico Schlotterbeck.

"Er weiß, wie viel ich von ihm halte, er hat viel Liebe von mir bekommen", sagte Nagelsmann bei RTL über Sané, "aber er ist jetzt gefordert. Am Ende bewerte ich, ob er die Chance genutzt hat oder nicht."

Vor Torwart Oliver Baumann übernimmt der Leipziger Ridle Baku als Vertreter des leicht verletzten Kapitäns Joshua Kimmich (Sprunggelenk) wie von Bundestrainer Nagelsmann angekündigt die Position des Rechtsverteidigers. Die Spielführerbinde trägt Jonathan Tah, neben dem der Dortmunder Anton im Abwehrzentrum agiert. Links ist David Raum gesetzt.