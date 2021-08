Abstellungsstreit mit der FIFA: CAS weist spanischen Einspruch ab

Die Ausdehnung des Abstellungszeitraums für die Südamerika-Qualifikationsspiele im September und Oktober durch die FIFA von neun auf elf Tage hatte für viel Kritik gesorgt, am lautesten aus Spanien. La Liga klagte eine "schwerwiegende einseitige Entscheidung der FIFA" an und verweigerte Anfang der Woche die Abstellung der betroffenen Nationalspieler. Auch am Sonntag warf sie der FIFA eine "eindeutige Absichtserklärung" vor, "die Autonomie der nationalen Ligen zu verletzen, was einen Missbrauch ihrer Rechte" darstelle.