Rumänien in DFB-Gruppe in Pole Position für Play-off-Platz

Rumänien hat sich in Deutschlands Gruppe J der Europa-Qualifikation zur Fußball-WM 2022 nach dem Sprung der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick zur Endrunde in Katar in die Pole Position für das Rennen um den Play-off-Platz gebracht. Die Osteuropäer siegten drei Tage nach der 1:2-Niederlage in Hamburg gegen Deutschland vor heimischem Publikum gegen den Rivalen Armenien 1:0 (1:0) und schoben sich an Nordmazedonien auf den zweiten Platz vor.