Sieben Spiele, sieben Siege: Perfekte Dänen auf dem Weg zur WM

Dänemark eilt mit Riesenschritten der Fußball-WM 2022 in Katar entgegen. Der EM-Halbfinalist schoss Moldau am Samstag in Chisinau mit 4:0 (4:0) ab und weist die perfekte Bilanz von 21 Punkten aus sieben Spielen in der Qualifikationsgruppe F auf.