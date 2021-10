WM-Quali: Forsberg trifft für Schweden gegen Kosovo nach VAR-Check

Erst zwei Minuten nach dieser Szene meldete sich der VAR - und Di Bello schaute sich die Szene noch einmal am Monitor an. Fünf quälend lange Minuten später, also insgesamt sieben Minuten nach der strittigen Szene, zeigte Schiedsrichter Marco Di Bello zugunsten der Gastgeber auf den Punkt - zum Entsetzen der Südosteuropäer.