Portugal torlos in Dublin - Rekordspieler Pepe sieht Gelb-Rot

Einen besonders traurigen Donnerstagabend in Dublin erlebte Portugals Pepe. Ausgerechnet in seinem Rekordspiel sah der Verteidiger in der Schlussphase wegen wiederholten Foulspiels die gelb-rote Karte (81.) und fehlt damit im Endspiel am Sonntag. Pepe avancierte gegen Irland zum ältesten Spieler, der jemals das Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft trug. Mit 38 Jahren, 8 Monaten und 16 Tagen übertraf er die Marke des ehemaligen Torhüters Vitor Damas um 13 Tage.