WM 2022 in Katar: Southgate will Informationen über Menschrechtslage einholen

Die Menschenrechtslage in Katar wurde am Dienstag knapp ein Jahr vor Beginn der WM von Amnesty International erneut scharf kritisiert. Zwar seien seit 2017 eine Reihe von Reformen eingeführt worden, diese seien aber nicht angemessen umgesetzt worden, so die Menschenrechtsorganisation. Immer noch gebe es auf Baustellen der WM-Stadien Ausbeutung und Todesfälle.