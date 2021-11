WM-Quali: Van Gaal nach Fahrradunfall im Rollstuhl

Das WM-"Finale" mit den Niederlanden in der Qualifikation gegen Norwegen wird für Louis van Gaal zu einer schmerzhaften Angelegenheit - unabhängig vom Ergebnis. Der 70-Jährige hat bei einem Fahrradunfall am Sonntagabend einen Knochenbruch an der Hüfte erlitten und sitzt vorübergehend im Rollstuhl. "Ich habe große Schmerzen", sagte van Gaal am Montag.