WM-Qualifikation: Louis van Gaal verfolgt Niederlande - Norwegen aus Skybox

Ursprünglich hieß es, van Gaal werde im Rollstuhl am Spielfeldrand sitzen. Das, so wird der niederländische Verband KNVB zitiert, sei aber „aus technischen Gründen problematisch“. Der Trainer wolle sowohl vor der Partie als auch in der Halbzeitpause beim Team in der Kabine sein. Um in der Pause zweimal das Spielfeld zu überqueren, sei allerdings zu wenig Zeit.