WM-Qualifikation: Ukraine und Wales sichern sich Playoff-Ticket

Die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft hat in Gruppe D den zweiten Platz erobert und sich somit die Teilnahme an den Playoffs zur WM-Endrunde 2022 in Katar gesichert. Die Mannschaft von Trainer Olexander Petrakow gewann zum Abschluss der Gruppenphase in Bosnien und Herzegowina mit 2:0 (0:0) und schob sich an Finnland auf den zweiten Platz in der Gruppe D vorbei. (