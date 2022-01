Aus in der Nationalmannschaft? Julian Brandt will sich zur WM kämpfen

Julian Brandt von Borussia Dortmund sieht sich im WM-Jahr weiter als Fußball-Nationalspieler. „Ich glaube nicht, dass meine Zeit in der Nationalmannschaft schon vorbei ist. Das war ein nerviger Knick, davon lasse ich mich nicht runterziehen“, sagte der Offensivspieler am Donnerstag in Dortmund nach dem BVB-Training.