Medien: FIFA-Präsident Infantino nach Katar gezogen

Dem FIFA-Council hatte Infantino im vergangenen Oktober mitgeteilt, die WM "enger zu begleiten und seine präsidialen Pflichten neben Zürich vermehrt auch von Doha und anderen Standorten der Welt aus wahrzunehmen". Am 31. März steht in Doha der FIFA-Kongress sowie am 1. April die WM-Gruppen-Auslosung auf dem Programm.