Nach WM-Aus in Portugal: Kuntz stolz auf sein Team

Stefan Kuntz ist trotz des Scheiterns in den Play-offs zur Weltmeisterschaft 2022 "stolz" auf sein türkisches Team. "Wer in der Türkei würde sich für diese Leistung schämen?", sagte der 59-Jährige, der bei der 1:3 (0:2)-Niederlage in Portugal lange auf eine Überraschung hoffen durfte.