WM-Quartier: DFB-Team hat einen Favoriten gefunden

Bei der Suche nach einem WM-Quartier hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft einen Favoriten gefunden. „Wenn wir das bekommen, was wir uns ausgesucht haben, dann haben wir wirklich sehr gute Bedingungen“, sagte Bundestrainer Hansi Flick am Freitag anlässlich der Kader-Nominierung für die Länderspiele am 26. März in Sinsheim gegen Israel und drei Tage später in den Niederlanden.