BWI lobt Katar: Teilweise "westeuropäische Standards"

Der Arbeitervertreter betonte in dem Zusammenhang allerdings auch ausdrücklich seine Enttäuschung über fehlendes Engagement des Fußball-Weltverbandes FIFA. "Außer vollmundigen Äußerungen von Präsident Gianni Infantino, der kaum eine Gelegenheit auslässt, die Arbeitswelt in Katar zu loben, fehlt es ganz konkret an der Unterstützung der FIFA", kritisierte der Gewerkschafter die einseitige Interessenlage der WM-Veranstalter: Es könne nicht sein, meinte Schäfers, dass sich die FIFA in erster Linie um das Business sorge, nicht aber um die Lage derer, die die Infrastruktur rund um die WM errichten.