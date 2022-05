ProFans fordert Mitgliederbefragung zur WM-Teilnahme

Das Bündnis hatte wegen der Menschenrechtsverletzungen in Katar bereits im vergangenen Jahr den DFB zu einem WM-Boykott aufgerufen. „Es wäre ein glaubwürdiges Zeichen, diese Absicht mit einer ebenso inhaltsschweren wie symbolträchtigen Handlung zu untersetzen“, schrieb die Fanorganisation jetzt an den neuen DFB-Vorstand um Präsident Bernd Neuendorf: „Die Teilnahme des DFB an der Weltmeisterschaft spaltet die Fußballgemeinschaft Deutschlands. Eine Mitgliederbefragung würde immerhin zeigen, was die Mehrheitsmeinung ist.“ Menschenrechtsorganisationen hatten über mehrere tausend tote Arbeiter auf den WM-Baustellen in Katar berichtet.