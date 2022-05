Wegen WM: Zwei Monate Winterpause in der kommenden Saison

Der Startschuss für die neue Saison in der höchsten deutschen Spielklasse fällt am 5. August 2022. Bereits drei Wochen früher (15. Juli) beginnt die Spielzeit in der 2. Bundesliga. Das Saisonfinale in der Bundesliga steigt am 27. Mai 2023. Einen Tag später findet auch der letzte Spieltag der Zweitliga-Saison statt.