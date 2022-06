Flick verzichtet auf Reise zum WM-Workshop

Flick und DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff waren in den vergangenen Monaten mehrmals nach Katar gereist, um die sportlichen und infrastrukturellen Bedingungen vor Ort intensiv zu prüfen und Gespräche mit verschiedenen Interessengruppen wie der International Labour Organization (ILO), der FIFA und dem Supreme Committee for Delivery and Legacy, dem deutschen Botschafter in Doha und der Qatar Foundation zu führen.