Karim Adeyemi: Oliver Bierhoff mahnt BVB-Neuzugang zu Geduld

Der neue Dortmund-Star gehörte nicht zum Spieltagskader von Bundestrainer Hansi Flick und saß nur auf der Tribüne. Und in der DFB-PK am Donnerstagmittag stimmte der Sportliche Leiter Oliver Bierhoff den 20-Jährigen darauf ein, dass er sich weiter in Geduld üben muss.