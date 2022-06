Rufer: WM-Duell gegen Deutschland "wäre sensationell"

Bei einem Erfolg gegen den Weltranglisten-31. wäre Neuseeland (Platz 101) dritter WM-Vorrundengegner der deutschen Mannschaft am 1. Dezember. "Das wäre natürlich sensationell, etwas ganz Besonderes auch für mich. Einfach unglaublich", sagte Rufer, der beim Endrundenturnier 1982 selbst für die All Whites auflief. Die erste WM-Teilnahme seit 2010 würde dem Fußball in Neuseeland "einen Riesenschub geben".