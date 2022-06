Verfahren eingestellt: Ecuador fliegt zur WM

Die Entscheidung kann noch bei der Berufungskommission angefochten werden. Für Ecuador, das in der Qualifikation den vierten Rang belegt hatten, ist es die vierte Teilnahme an einer WM (21. November bis 18. Dezember). In Gruppe A trifft das Team auf den Gastgeber Katar, die Niederlande und Senegal. Chile verpasste mit Platz sieben die direkte Qualifikation deutlich, nun folgte am Grünen Tisch der nächste Rückschlag.