WM-Quartiere der Teams: DFB-Hotel am weitesten entfernt

Mit dem Geist von Al-Ruwais will der viermalige Weltmeister den fünften Stern anpeilen. Man wolle im Quartier einen „Spirit entwickeln, der uns durch das Turnier tragen soll - und das so lange wie möglich“, hatte DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff schon nach Bekanntgabe des Hotels in der katarischen Wüste betont: „Wir können uns dort ganz auf unsere große Aufgabe fokussieren.“