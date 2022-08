WM-Schiedsrichter mit intensiver Turniervorbereitung

Frankfurt am Main (SID) - Die WM-Schiedsrichter haben sich in drei Trainingslagern auf das Turnier in Katar vorbereitet. Wie der Fußball-Weltverband FIFA mitteilte, habe es im Mai sowie Juni Vorbereitungsseminare in Madrid, Doha und Asuncion/Paraguay gegeben. Die 36 Referees, 69 Assistenten sowie 24 Video-Offiziellen seien dabei unter der Leitung von Pierluigi Collina und Massimo Busacca in Theorie und Praxis geschult worden.